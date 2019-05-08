2019-05-08T10:25:34+03:00
Происшествия

Под Липецком 17-летний мотоциклист врезался в легковушку

По предварительным данным, парень нарушил очередность проезда
Юлия КЛЮЕВА
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Липчане продолжают нарушать ПДДЛипчане продолжают нарушать ПДДФото: Юлия КЛЮЕВА
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За прошедшие сутки в Липецкой области автоинспекторы выявили 1 271 нарушение правил дорожного движения. 3 водителей выпили перед тем, как сесть за руль. 60 автомобилистов привлекли к административной ответственности за неиспользование ремней безопасности. 926 раз водители превысили скорость движения. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД России, произошлоа 18 аварий, в которых никто из людей не пострадал.

В минувший вторник, 7 мая, в Ельце 43-летний водитель "Шкоды" сбил 70-летнего пенсионера. Последний шел вне пешеходного перехода. ДТП произошло на трассе "Дон". Дедушка получил травму. Медики оказали ему помощь и отпустили.

В Усмани на улице Чернышевского 17-летний мотоциклист врезался в "Ладу-Гранту". По предварительным данным, парень нарушил очередность проезда. Мотоциклист получил травму. Ему потребовалась медпомощь, после чего он был отпущен.

Напомним, что в Липецке на улице Первомайской 60-летняя женщина за рулем "Дацуна" сбила стоящую на тротуаре 32-летнюю женщину, а после снесла мметаллическое ограждение и врезалась в киоск. Пешехода с травмами госпитализировали. Видео можно посмотреть здесь.

В тот же день на улице Папина 25-летний водитель "Лады" наехал на 25-летнего парня. Пешеходу оказали помощь медики и отпустили. Момент ДТП попал на видео. Пострадавший выбежал под колеса автомобиля. Что побудило его это сделать, разбираются компетентные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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