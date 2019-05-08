2019-05-08T11:51:31+03:00
Общество

В День Победы в Липецке перекроют центр города

Движение транспорта ограничат с 6 часов утра
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке на 9 Мая ограничат движение в центреВ Липецке на 9 Мая ограничат движение в центреФото: Юлия КЛЮЕВА
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В четверг, 9 Мая, в центре Липецка ограничат движение транспорта. Напомним, ко Дню Победы в областном центре подготовили насыщенную программу: возложение цветов к мемориалу на площади Героев, Парад Победы на площади Победы, шествие Бессмертного полка и т.д. Подробности можно посмотреть здесь.

По информации пресс-службы городской администрации, с 6 утра до 2 часов дня перекроют площадь Победы. Движение ограничат со стороны улиц Неделина, Терешковой, Советской и проспекта Победы.

В тот же период времени транспорту запретят ездить по улице Советской - по маршруту следования пешей колонны.

С 6 утра до окончания праздничных мероприятий перекроют улицы Карла Маркса, Первомайскую - от Фрунзе до Карла Маркса, Литаврина и переулок Литаврина.

На всех участках будут дежурить сотрудники УГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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