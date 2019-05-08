В День Победы в Липецке перекроют центр города
В четверг, 9 Мая, в центре Липецка ограничат движение транспорта. Напомним, ко Дню Победы в областном центре подготовили насыщенную программу: возложение цветов к мемориалу на площади Героев, Парад Победы на площади Победы, шествие Бессмертного полка и т.д. Подробности можно посмотреть здесь.
По информации пресс-службы городской администрации, с 6 утра до 2 часов дня перекроют площадь Победы. Движение ограничат со стороны улиц Неделина, Терешковой, Советской и проспекта Победы.
В тот же период времени транспорту запретят ездить по улице Советской - по маршруту следования пешей колонны.
С 6 утра до окончания праздничных мероприятий перекроют улицы Карла Маркса, Первомайскую - от Фрунзе до Карла Маркса, Литаврина и переулок Литаврина.
На всех участках будут дежурить сотрудники УГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU