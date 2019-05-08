2019-05-08T13:15:16+03:00
Общество

В понедельник в Липецке ограничат движение на 2 участках

В районе улиц Циолковского и Первомайской проведут ремонтные работы на сетях
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке на 2 участках перекроют движениеВ Липецке на 2 участках перекроют движениеФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке перекроют 2 участка улично-дорожной сети. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Причиной тому - ремонтные работы на сетях водоснабжения и газоснабжения.

Улицы перекроют в этот понедельник, 13 мая. Ремонтные работы стартуют в 8 часов утра. Движение транспорта ограничат по проезду от дома №15а по улице Циолковского до дома №33 по улице Космонавтов. А также перекроют участок в районе пересечения улиц Литаврина и Первомайской - в район дома №1 по Первомайской. Движение вновь возобновится после окончания ремонта.

Автомобилистов просят заранее выбирать альтернативные пути объезда. Напомним, что в четверг, 9 мая, в Липецке перекроют центр города. Движение транспорта по улицам ограничат уже с 6 часов утра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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