Липчанка в шоу экстрасенсов помогла женщине узнать, кто навел на нее порчу

СЕГОДНЯ 15:37 2019-05-13T15:44:57+03:00

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В эфир вышел очередной выпуск программы «Школа экстрасенсов». Ученики магов Свами Даши и Константина Гецати развивают в себе экстрасенсорные способности. В школу также попала жительница Ельца Дарья Пантюхина. Девушка из Липецкой области занимается деревенской магией, чувствует умерших людей.

Каждый раз ученики выполняют задания, чтобы раскрыть в себе потенциал. На этот раз к экстрасенсам пришла женщина из Владимирской области. Ирина рассказала, что все мужчины по отцовской линии страдали от огня. А ее отец умер во время пожара. Теперь Ирина панически боится пламени. Она не берет в руки спички, боится подходить к открытому огню, потому что уверена, что может стать следующей. Ведь она осталась последняя в роду, что испепелило пламя.

Экстрасенсам дали задание – понять, чего боится Ирина. Не все начинающие маги справились с испытанием. Так, Дарья Пантюхина не смогла увидеть страх огня. Однако, ведьма рассказала другое. По словам Дарьи, недоброжелательница с черными волосами делает подклад Ирине. Та подтвердила, что уже почти 10 лет на пороге дома находит то деньги, то волосы. Оказалось, что Ирине желает зла ее соседка. Ведьма сказала, что именно поэтому у Ирины до сих пор нет мужчины.

Липчанка, участвующая в "Школе экстрасенсов", помогла женщине узнать, кто навел на нее порчу.Можно ли обучить сверхспособностям и экстрасенсорике? Возможно ли развить дар у любого человека или к этому должна быть предрасположенность? Телека...

ИСТОЧНИК KP.RU