В Липецке днем возле школы сбили ребенка

14 Май 15:38 2019-05-14T15:38:53+03:00

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ДТП с участием несовершеннолетнего случилось в этот вторник днем, 14 мая, на улице Баумана в Липецке. Там недалеко от школы №41 сбили ребенка. По словам очевидцев, мальчика не заметил на дороге водитель внедорожника. Все случилось рядом с пешеходным переходом со светофором.

ДТП у 41 школы.vk.com/myregion48

На помощь к ребенку бросились свидетели аварии, они вызвали «скорую» и сотрудников ГИБДД. По словам очевидцев, пострадавшему мальчику около 10 лет, к счастью, авария обошлась без страшных последствий. Мальчик отделался ушибами, но сильно испугался. Не меньший шок испытал и водитель автомобиля.

Последствия аварии сняли на камеру проезжавшие мимо автомобилисты. Как именно ребенок попал под колеса и кто в этом виноват, теперь предстоит выяснить работавшим на месте сотрудникам автоинспекции.

Напомним, что в понедельник в Липецкой области 14-летний мотоциклист сбил на обочине школьницу. Оба подростка попали в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU