За день на дорогах Липецкой области сбили двоих детей

15 Май 10:12 2019-05-15T10:12:36+03:00

За сутки в регионе в пяти ДТП пострадали шесть человек [видео]

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За минувшие сутки, 14 мая, в Липецкой области сбили трех пешеходов, двое из которых дети. Первое ДТП с участием ребенка произошло в 12.15 на улице Баумана в Липецке. Напомним, что там на пешеходном переходе сбили 9-летнего школьника. По данным ГИБДД, предварительно виновником аварии стал 69-летний водитель «Лифана», который не пропустил мальчика не переходе со светофором. Школьнику оказали помощь и отпустили.

ДТП у 41 школы.vk.com/myregion48

Еще один ребенок пострадал в 18.50 в Ельце в микрорайоне Александровский , где на территории двора 59-летний мужчина на «Черри» сбил 7-летнего мальчика. В автоинспекции пояснили, что водитель не учел скорость, двигаясь по внутридворовой территории. Ребенка увезли в травмпункт елецкой больницы.

Последнее ДТП с пешеходом случилось в полночь на улице Папина в Липецке. Там 28-летняя девушка на «Мазде» сбила 37-летнюю женщину, которая в темноте переходила дорогу в неположенном месте. Женщина-пешеход, по вине которой произошла авария, попала в больницу.

Еще одна серьезная авария произошла в 20.40 на трассе Елец – Красное, где не справился с управлением 47-летний водитель «Ауди». Машина вылетела с трассы в кювет и перевернулась. По предварительным данным, водитель неправильно рассчитал скорость. В этом ДТП пострадал сам водитель и его 22-летний пассажир – оба в больнице.

Всего за стуки на дорогах региона в пяти авариях пострадали шесть человек. ДТП без пострадавших зарегистрировали 36. Одно из таких случилось на площади Петра Великого, где водитель «Калины» не заметил, как иномарка остановилась на светофоре и въехал в нее сзади.

В Липецке в районе площади Петра Великого столкнулись легковушки.

ИСТОЧНИК KP.RU