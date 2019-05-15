15-летнего подростка, пропавшего под Липецком, нашли

15 Май 11:57 2019-05-15T11:58:51+03:00

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Пропавшего под Липецком 15-летнего подростка нашли. Напомним, парень ушел из дома в селе Борино вечером, 13 мая. Не дождавшись сына, родители обратились в полицию. Правоохранительные органы незамедлительно организовали оперативно-розыскные мероприятия. К поискам также подключились волонтеры ЛООО «Поиск пропавших детей». Парня нашли спустя сутки после его исчезновения. Оказалось, что школьник проводил время с друзьями.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, в рамках доследственной проверки следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Почему несовершеннолетний ушел из дома, выясняют условия его проживания и воспитания в семье. Также следователи проверяют, совершались ли в отношении подростка противоправные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU