2019-05-15T15:20:03+03:00
Происшествия

В Липецке будут судить водителя утонувшей в реке машины, где погиб подросток

Трагическая авария произошла в Лебедянском районе
Лия МУРАДЬЯН
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Водитель ответит за утонувшего подросткаВодитель ответит за утонувшего подросткаФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Лебедянском районе Липецкой области расследовали дело о трагическом ДТП с упавшей в реку машиной, где утонул 15-летний парень. Напомним, машина рухнула с моста 5 ноября 2018 года в 2 часа ночи. Согласно материалам дела, «Приора» ехала из деревни Нижнее Брусланово в село Куликовка Вторая Лебедянского района. При этом водитель не учел условия на дороге и необходимую при этом скорость.

Въезжая на мост через реку Дон, водитель в темноте не распознал правильную дорогу, промахнулся мимо моста, проехал по левой обочине, и машина скатилась с обрыва в реку. По уточненной информации, в машине находились три человека – водитель и пассажир на переднем сидении сумели выбраться, а 15-летний подросток, который сидел сзади утонул. После тело парня несколько дней искали в воде спасатели.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, водителю предъявили обвинение по части 3 статьи 264 УК – нарушение ПДД повлекшее по неосторожности смерть. Прокурор уже направил уголовное дело в суд, водителю грозит до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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