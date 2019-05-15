В Липецке будут судить водителя утонувшей в реке машины, где погиб подросток
В Лебедянском районе Липецкой области расследовали дело о трагическом ДТП с упавшей в реку машиной, где утонул 15-летний парень. Напомним, машина рухнула с моста 5 ноября 2018 года в 2 часа ночи. Согласно материалам дела, «Приора» ехала из деревни Нижнее Брусланово в село Куликовка Вторая Лебедянского района. При этом водитель не учел условия на дороге и необходимую при этом скорость.
Въезжая на мост через реку Дон, водитель в темноте не распознал правильную дорогу, промахнулся мимо моста, проехал по левой обочине, и машина скатилась с обрыва в реку. По уточненной информации, в машине находились три человека – водитель и пассажир на переднем сидении сумели выбраться, а 15-летний подросток, который сидел сзади утонул. После тело парня несколько дней искали в воде спасатели.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, водителю предъявили обвинение по части 3 статьи 264 УК – нарушение ПДД повлекшее по неосторожности смерть. Прокурор уже направил уголовное дело в суд, водителю грозит до 5 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU