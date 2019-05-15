Власти решают, закрыть проспект Победы частично и надолго или полностью, но сделать ремонт быстро

15 Май 16:06 2019-05-15T16:23:00+03:00

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В эту среду, 15 мая, в администрации Липецкой области врио губернатора Игорь Артамонов провел совещание. Один из вопросов, который взволновал многих – реконструкция проспекта Победы.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, власти обсудили несколько вариантов, как можно провести ремонт магистрали. Изначально планировалось, что реконструкция проспекта займет 2 года. Частный транспорт пустят по соседним улицам, а автобусам разрешат ездить по проспекту. Теперь подрядчик обещает сделать ремонт быстрее, но при условии, что магистраль полностью перекроют. Если так случится, то ремонт от Памятника Танкистам до Кольцевой площади успеют сделать за 2-3 месяца. Тем более, что планируется провести большие работы по замене коммуникаций и ливневой канализации. Во время таких работ магистраль все равно придется закрыть.

Окончательное решение примет рабочая группа с учетом мнения липчан.

ИСТОЧНИК KP.RU