Первым кандидатом на должность мэра Липецка стал безработный экономист

15 Май 16:21 2019-05-15T16:22:15+03:00

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Сейчас в Липецке проходит конкурс на должность нового мэра города. Напомним, что имя нового градоначальника должны назвать 11 июня. И вот в конкурсную комиссию по отбору кандидатур поступило новое заявление. Как сообщили в пресс-службе горсовета, документы подал 29-летний житель города Дмитрий Месяц.

Известно, что он окончил Белгородский университет по специальности «экономика» РАНХиГС по специальности «юриспруденция». Дмитрий ранее трудился в сфере строительства и недвижимости, в настоящее время временно нигде не работает. Он родился в семье военного врача, который основал Липецкий центр медицины катастроф, Александра месяца.

Отметим, что документы от желающих стать мэром города будут принимать до конца этого месяца, до 30 мая. Подать заявление можно в любой день, кроме праздников и выходных. Комиссия работает в здании горсовета на улице Советской, 64 с 14 до 16.00, кабинет 114. Более подробно о работе комиссии можно узнать по телефону: 23-93-66

ИСТОЧНИК KP.RU