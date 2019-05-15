2019-05-15T18:19:23+03:00
Общество

В Липецке нашли нарушение на стройке, где избили жителей частного сектора

Руководители мэрии будут контролировать строительство домов в районе
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецке нашли нарушение на стройке, где избили жителей частного сектораВ Липецке нашли нарушение на стройке, где избили жителей частного сектораФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
Изменить размер текста:

В эту среду, 15 мая, советник главы Липецка Михаил Щербаков приехал на стройку в районе переулка Яблочкина, где собираются возводить многоквартирные дома. По информации пресс-службы администрации, компания «Строймастер» уже начала строительство КЖ «Авангард» с подземной стоянкой. Однако, у контролирующих органов и энергетиков возникли к подрядчику вопросы. Так, работники организации «Газпром газораспределение Липецк» сообщили, что по участку, под которым проходит газопровод, организовали движение спецтехники. А это нарушает требования безопасности. Михаил Щербаков отметил, что застройщик уже устраняет нарушения - прокладывает плиту для проезда транспорта.

Также по поручению и.о. главы города Евгении Уваркиной, за строительством будут следить руководители мэрии. В ближайшее время планируется создать инициативную группу, в которую войдут местные жители, представители контролирующих органов, энергетических компаний и застройщика. Группа будет разрешать конфликты. А они уже разгорелись вокруг стройки.

Напомним, жители частного сектора протестуют против строительства домов. Перед праздниками липчане вышли на очередное собрание, которое закончилось дракой. Кто начал махать кулаками, официально не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
СК начал проверку по сообщению о голодных детям в заваленной мусором квартире
Под Липецком взорвали 50 мин и два снаряда времен ВОВ
Под Липецком внук-наркоман убил пожилую бабушку молотком в День Победы
Директор парка в Липецке получил взятку в виде ремонта машины
В Липецке серийный маньяк с чулком на голове насиловал старушек
Соседи подали в суд на липчанку которая держала в квартире 19 собак
Павел Путилин: Профицит областного бюджета 2018 года составил 6 млрд. рублей
Игорь Артамонов: «Дефицит медицинских кадров в Липецкой области будем сокращать»
В Липецке по проспекту Победы прокатилось автобусное колесо
В Липецке водитель "Рено" проехал на красный свет
В Липецке загорелся трамвай: специалисты проверят весь электротранспорт
Под Липецком трактор вылетел в кювет: водитель погиб на месте
Под Липецком безработная женщина ударила ножом в грудь неприятельницу
Вечером в Липецке на ходу загорелся трамвай
В четверг на 7 улицах Липецка отключат холодную воду
В четверг в Липецке до +24 градусов и без осадков
Липчан, владеющих электромобилями, хотят освободить от транспортного налога
Липецкие хейтеры создали фейковый канал спикера горсовета в Telegram
Из аэропорта Липецка пустят еще один рейс на Москву
Первым кандидатом на должность мэра Липецка стал безработный экономист
Игорь Артамонов провел рабочую встречу с руководством компании «Бекарт»
Власти решают, закрыть проспект Победы частично и надолго или полностью, но сделать ремонт быстро
В Липецке будут судить водителя утонувшей в реке машины, где погиб подросток
Начальник департамента ЖКХ Липецка уходит в отставку
На Тракторном в Липецке планируют открыть МФЦ