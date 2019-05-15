В Липецке нашли нарушение на стройке, где избили жителей частного сектора

15 Май 18:16 2019-05-15T18:19:23+03:00

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В эту среду, 15 мая, советник главы Липецка Михаил Щербаков приехал на стройку в районе переулка Яблочкина, где собираются возводить многоквартирные дома. По информации пресс-службы администрации, компания «Строймастер» уже начала строительство КЖ «Авангард» с подземной стоянкой. Однако, у контролирующих органов и энергетиков возникли к подрядчику вопросы. Так, работники организации «Газпром газораспределение Липецк» сообщили, что по участку, под которым проходит газопровод, организовали движение спецтехники. А это нарушает требования безопасности. Михаил Щербаков отметил, что застройщик уже устраняет нарушения - прокладывает плиту для проезда транспорта.

Также по поручению и.о. главы города Евгении Уваркиной, за строительством будут следить руководители мэрии. В ближайшее время планируется создать инициативную группу, в которую войдут местные жители, представители контролирующих органов, энергетических компаний и застройщика. Группа будет разрешать конфликты. А они уже разгорелись вокруг стройки.

Напомним, жители частного сектора протестуют против строительства домов. Перед праздниками липчане вышли на очередное собрание, которое закончилось дракой. Кто начал махать кулаками, официально не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU