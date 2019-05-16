В Липецке загорелся трамвай: специалисты проверят весь электротранспорт

СЕГОДНЯ 10:41 2019-05-16T10:42:30+03:00

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В прошедшую среду, 15 мая, в Липецке в районе Октябрьского рынка на ходу загорелся трамвай. Как сообщили в пресс-службе мэрии, во время движения произошел выход из строя автоматического выключателя-разъединителя силовых цепей. В результате чего произошло замыкание, и загорелась кабина водителя.

К счастью, в пожаре никто не пострадал. Трамвай остановился, пассажиры выбежали на улице. Водитель трамвая справилась с пламенем с помощью огнетушителя. В этом ей помогли неравнодушные автомобилисты. Очаг возгорания удалось ликвидировать до приезда пожарных. В 21.40 вагон отбуксировали в депо.

В предприятии "Городской электротранспорт" уже создали рабочую группу, которая расследует обстоятельства произошедшего. Кроме того, пройдет внеплановая проверка всех трамваев.

ИСТОЧНИК KP.RU