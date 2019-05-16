В Липецке водитель "Рено" проехал на красный свет

СЕГОДНЯ 11:05 2019-05-16T11:07:40+03:00

В Липецке водитель иномарки проехал на красный Фото: скрин с видео

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Очередное нарушение правил дорожного движения попало в объектив видеорегистратора. Минувшим вечером, 15 мая, автор ролика двигался по улице Плеханова в сторону Гагарина. Он остановился у светофора. Впереди - черный автомобиль "Рено". Водители дождались разрешительного сигнала и поехали, свернув на улицу Гагарина, где их ждал еще один сигнальный столб и пешеходный переход.

Однако, водитель иномарки не собирался останавливаться. Он спокойно проехал по "зебре", игнорируя запрещающий сигнал светофора. К счастью, в этот момент никого из людей на пешеходном переходе не оказалось.

В Липецке водитель проехал на красный сигнал светофора.

Автоинспекторы напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Помните, что игнорируя правила, вы создаете на дороге аварийную ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU