В Липецке водитель "Рено" проехал на красный свет
Очередное нарушение правил дорожного движения попало в объектив видеорегистратора. Минувшим вечером, 15 мая, автор ролика двигался по улице Плеханова в сторону Гагарина. Он остановился у светофора. Впереди - черный автомобиль "Рено". Водители дождались разрешительного сигнала и поехали, свернув на улицу Гагарина, где их ждал еще один сигнальный столб и пешеходный переход.
Однако, водитель иномарки не собирался останавливаться. Он спокойно проехал по "зебре", игнорируя запрещающий сигнал светофора. К счастью, в этот момент никого из людей на пешеходном переходе не оказалось.
В Липецке водитель проехал на красный сигнал светофора.
Автоинспекторы напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Помните, что игнорируя правила, вы создаете на дороге аварийную ситуацию.
ИСТОЧНИК KP.RU