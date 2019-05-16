2019-05-16T13:01:53+03:00
Общество

Игорь Артамонов: «Дефицит медицинских кадров в Липецкой области будем сокращать»

В регионе активизировалась работа по привлечению выпускников медицинских вузов
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Перспективы развития и совершенствования профессиональной подготовки и переподготовки медицинских кадров, а также меры по привлечению врачей и младшего медперсонала в города и районы Липецкой области обсудили во время рабочей встречи врио главы региона Игорь Артамонов и ректор Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко Игорь Есауленко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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