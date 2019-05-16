Павел Путилин: Профицит областного бюджета 2018 года составил 6 млрд. рублей
Отчет об исполнении областного бюджета за 2018 год вынесен на публичные слушания
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Параметры областного бюджета в течение 2018 года корректировались 6 раз в сторону увеличения, и в результате бюджет вырос почти на 10 млрд. рублей, – сообщает пресс-служба областного Совета депутатов. Доходы - 64 млрд. 111 млн. рублей, расходы - 57,854 млрд. рублей. 2018 год Липецкая область закончила без бюджетного дефицита. Профицитсоставил - 6 млрд. 257 млн. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU