2019-05-16T14:29:44+03:00
Происшествия

В Липецке серийный маньяк с чулком на голове насиловал старушек

Жертвами насильника стали две одинокие пенсионерки-дачницы
Лия МУРАДЬЯН
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Извращенец задержан и во всем созналсяИзвращенец задержан и во всем созналсяФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке поймали серийного маньяка, который охотился на пожилых одиноких женщин. Последней жертвой насильника стала 68-летняя пенсионерка, на которую он напал 12 мая.

Извращенец выследил старушку в садовом товариществе «Мичурина». Злодей приставил к шее пожилой женщины нож, изнасиловал, отнял 400 рублей и сбежал. И без того жуткую картину дополнял тот факт, что маньяк надел на голову чулок. Придя в себя, старушка написала заявление, после чего злодея поймали.

Но это было далеко не первое его нападение. По данным следствия, еще одно насилие он совершил 28 апреля в СНТ «Тракторостроитель-2». Там маньяк, изрядно напившись, приметил 67-летнюю женщину, которая возилась на своей даче. Осмотревшись, извращенец убедился, что рядом никого нет, схватил пенсионерку за волосы, затащил в заброшенный садовый домик и изнасиловал. Как и в последнем случае, у маньяка на голове был чулок, поэтому жертва насилия не смогла описать черты лица.

Как оказалось, все эти злодеяния совершил 39-лений житель Липецка, причем уже судимый за аналогичные преступления. Как пояснили «КП-Липецк» в пресс-службе регионального СКР, в 2007 году мужчину признали виновным по двум эпизодам изнасилования и приговорили к 7.5 годам лишения свободы. То есть, пробыв пару лет на свободе, серийный маньяк снова начал нападать на женщин.

На этот раз возбудили уголовное дело по трем преступлениям: два эпизода изнасилования, одно с угрозой убийства и разбойное нападение – статьи 131 и 162 УК. Маньяк уже во всем сознался и подробно рассказал о своих злодеяниях. В ближайшее время его должны взять под стражу.

Напомним, что накануне в Липецкой области задержали похожего насильника, который надругался над пенсионеркой в Грязинском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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