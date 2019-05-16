СК начал проверку по сообщению о голодных детям в заваленной мусором квартире

16 Май 19:10 2019-05-16T19:10:53+03:00

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СКР начал доследственную проверку по сообщению о голодных детях в заваленной мусором квартире. Напомним, о двух девочках 2 и 6 лет, которые живут в жутких антисанитарных условиях сообщили в органы опеки сотрудники полиции.

В этот четверг, 16 мая, на адрес выехали сотрудники городского управления опеки (попечительства) и охраны прав детства. Взору предстала жуткая картины: грязная и вонючая квартира была по пояс завалена мусором, по которому лазили двое голодных детей.

Родители тоже были дома, но очевидно их нисколько не смущало состояние жилья и немытых детей. При этом проверяющие не нашли в квартире никакой еды и спальных мест для детей. Девочек забрали больницу, где их сейчас обследуют.

Как сообщили в пресс-службе управления СК области, в настоящее время угрозы для жизни детей нет. Следователи проверят все данные и дадут оценку действия или бездействиям ответственных чиновников, которые должны были контролировать неблагополучную семью.

ИСТОЧНИК KP.RU