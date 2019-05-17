СЕГОДНЯ 09:15 2019-05-17T09:15:34+03:00

На «Зелёном Марафоне» готовятся установить рекорд России

Во время традиционного забега «Зелёный Марафон», который пройдет 1 июня в 60 городах России, участникам мероприятия будет предложено не только соревноваться в классическом марафонском беге, но и принять участие в разнообразных активностях