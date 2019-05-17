2019-05-17T09:15:34+03:00
Общество

На «Зелёном Марафоне» готовятся установить рекорд России

Во время традиционного забега «Зелёный Марафон», который пройдет 1 июня в 60 городах России, участникам мероприятия будет предложено не только соревноваться в классическом марафонском беге, но и принять участие в разнообразных активностях
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Одна из самых ярких пройдет в Перми, где планируется установить рекорд России по массовому удержанию положения «планка» (популярное и эффективное фитнес-упражнение). Самое большое число людей в России, одновременно стоящих в «планке» в течение 30 секунд, зафиксируют представители Книги рекордов России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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