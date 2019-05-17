2019-05-17T10:00:04+03:00
Общество

Владимир Салмин представил нового управляющего Белгородским отделением ПАО Сбербанк

Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин посетил с рабочей поездкой Белгород. В ходе визита он встретился с губернатором Белгородской области Евгением Савченко
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Владимир Викторович представил руководителю региона нового управляющего Белгородским отделением ПАО Сбербанк. Им стал бывший управляющий Липецким отделением ПАО Сбербанк Евгений Поливаев. Евгений Олегович сменил на этой должности Александра Исаенко, который ранее был назначен заместителем Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк, куратором Блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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