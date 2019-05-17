2019-05-17T13:26:14+03:00
Общество

Владимир Салмин: «Сбербанкиада – яркое свидетельство того, что у нашей компании большое будущее»

17 и 18 мая в Нововоронеже будут соревноваться более 500 спортсменов в десяти различных дисицплинах
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Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин, глава администрации городского округа города Нововоронежа Владимир Лещенко, руководитель департамента физической культуры и спорта Воронежской области Владимир Кадурин провели торжественное открытие XV Летней Сбербанкиады.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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