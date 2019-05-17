СЕГОДНЯ 13:26 2019-05-17T13:26:14+03:00

Владимир Салмин: «Сбербанкиада – яркое свидетельство того, что у нашей компании большое будущее»

17 и 18 мая в Нововоронеже будут соревноваться более 500 спортсменов в десяти различных дисицплинах