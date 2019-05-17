2019-05-17T14:20:34+03:00
Общество

Олимпийская чемпионка Елена Рузина зажгла огонь Летней Сбербанкиады

Спортсмены поборются за победу в десяти различных дисциплинах
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Открытие юбилейной XV Летней Сбербанкиады Центрально-Черноземного банка стало впечатляющим. На этот раз для участников и болельщиков подготовили шоу, в котором выступали танцевальные студии, акробаты, футбольные фристайлеры, хореографические коллективы. А эффектную точку своей душевной песней поставила лауреат международных конкурсов Марина Жукова.

Традиционный огонь этого корпоративного праздника спорта зажгла прославленная воронежская легкоатлетка, чемпионка Олимпиады-1992 года Елена Рузина.

- Сбербанк – это банк молодых и энергичных людей, которые выбирают активный образ жизни, выбирают спорт. Я хочу вам пожелать, чтобы олимпийские ценности: дружба, уважение и честная борьба – присутствовали на всех ваших соревнованиях. Ярких побед, достойных результатов и пусть победит сильнейший, - обратилась ко всем участникам олимпийская чемпионка Елена Рузина.

Спортсмены, сменившие офисную одежду на яркую форму, меряются силами в мини-футболе и плавании, баскетболе и волеи боле, большом и настольном теннисе, легкои атлетике, шахматах и бадминтоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Липецком уничтожили 52 боеприпаса
Чемпионка Сбербанкиады рассказала, что помогает достигать вершин
В районе Кузьминских Отвержек расширяют трассу Липецк - Данков
На следующей неделе на 14 улицах Липецка отключат свет
Паровоз отвезет липчан в Волгоград
Владимир Салмин: «Сбербанкиада – яркое свидетельство того, что у нашей компании большое будущее»
В Липецке до конца года хотят отремонтировать ДК «Студеновский»
В Липецке гражданин Конго обворовал водителя Юрия Шатунова
Под Липецком с «БелАЗа» украли аккумуляторы
Липчане поедут на международный экономический форум в Санкт-Петербург
В Нововоронеже пройдет юбилейная XV-летняя Сбербанкиада
Машина реанимации и «Лада Гранта» столкнулись под Липецком
В Липецке пропала женщина на красной «Киа Рио»
Владимир Салмин представил нового управляющего Белгородским отделением ПАО Сбербанк
Под Липецком пенсионер на «Ниве» сбил пешехода на обочине
Карманница из Тамбова обокрала девушку в автобусе в Липецке
На «Зелёном Марафоне» готовятся установить рекорд России
Утром на нескольких улицах Липецке отключат свет и воду
СК начал проверку по сообщению о голодных детях в заваленной мусором квартире
Под Липецком взорвали 50 мин и два снаряда времен ВОВ
Под Липецком внук-наркоман убил пожилую бабушку молотком в День Победы
Директор парка в Липецке получил взятку в виде ремонта машины
В Липецке серийный маньяк с чулком на голове насиловал старушек
Соседи подали в суд на липчанку которая держала в квартире 19 собак