Стало известно, кто поедет от Липецкой области на ПМЭФ-2019

СЕГОДНЯ 13:27 2019-05-21T13:35:39+03:00

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C 6 по 8 июня в Санкт-Петербурге пройдет международный экономический форум (ПМЭФ). Он проводится с 1997 года при участии Президента РФ. За эти годы Форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов. На мероприятии обсуждают ключевые экономические вопросы, стоящие перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В рамках Форума также проходят выездные мероприятия, деловые встречи.

В этом году мероприятие пройдет под девизом – «Формируя повестку устойчивого развития». Программа состоит из 4 блоков. Липецкая делегация во главе с врио губернатора Игорем Артамоновым примет участие в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. Состав делегации – заместитель главы администрации Липецкой области Дмитрий Аверов и начальник Управления инвестиций и международных связей Липецкой области Сергей Шаронин.

ИСТОЧНИК KP.RU