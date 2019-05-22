2019-05-22T08:40:59+03:00
Общество

Как объезжать и где переходить перекрытый проспект Победы в Липецке

Отрезок протяженностью в 1.5 километра откроют только 1 сентября
Лия МУРАДЬЯН
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Проспект закрывают на все летоПроспект закрывают на все летоФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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Уже в эти выходные, в ночь с 25 на 26 мая в Липецке полностью перекроют 1.5 километра проспекта Победы, от площади Танкистов до Кольцевой. Благодаря полному закрытию подрядчик ООО ТК «Руслан-1» должен управиться за 3 месяца вместо 5. Кроме этого по проекту «Безопасные и качественные дороги» в нынешнем году в городе отремонтируют еще 18 дорог.

Как объезжать перекрытые участки рассказал заместитель главы администрации Липецка Константин Власов. Непосредственно проспект Победы будут ремонтировать круглосуточно, но с 22 до 7 утра работы будут проходить без шума. Дорога станет шире на две полосы, появятся 125 фонарных столбов, новые тротуары и светофоры. Все провода уберут под землю.

Через перекрытый участок будет 3 пешеходных перехода в районе остановок. Переходить можно будет, когда вблизи нет техники и не идут работы. Также появится пешеходный переход на улице 2-ая Индустриальная от «Кольцевой» к автовокзалу. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на работу самого автовокзала ремонт не повлияет.

Во время ремонта на участке срубят 170 деревьев, в качестве компенсации озеленят 9.2 тыс. м2 другой территории. Проспект должны открыть 1 сентября. Перекрытый участок и пути объезда показаны на схеме.

Вторую часть проспекта, от площади Победы до Кольцевой, начнут делать 25 декабря 2020 года. Кроме этого сейчас ремонтируют улицы Жуковского и Кирпичную, скоро работы начнутся на 40 лет ВЛКСМ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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