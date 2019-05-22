2019-05-22T10:04:36+03:00
Происшествия

За сутки на дорогах Липецкой области пострадали трое несовершеннолетних

В двух ДТП из пяти пострадали мотоциклисты [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Ребенок пострадал в ДТП в Елецком районеРебенок пострадал в ДТП в Елецком районеФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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По данным ГИБДД за минувшие сутки, 21 мая, в Липецкой области произошли 5 аварий, две из них с участием мотоциклистов. В этих ДТП пострадали 6 человек. Так стали известны подробности аварии на улице Студеновской, где столкнулись «Хендай Солярис» и мотоцикл. Как выяснилось, 59-летний водитель «Хендая» въехал в мотоцикл «Балтмоторс». 37-летнему мотоциклисту оказали помощь в больнице и отпустили домой.

ДТП с мотоциклом в Липецке .

В то же утро в Ельце на улице Коммунаров 56-летний водитель «Приоры» въехал в мотоцикл «Флакон Спитфайер», на котором был 17-летний подросток. Парень попал в больницу. В этой аварии виноват водитель авто, который не пропустил ехавший по встречной мотоцикл.

В том же Елецком районе в 8.20 утра на подъезде у трассе «Орел-Тамбов» 72-летний пенсионер на «Ниве Шевроле» влетел в «ВАЗ-2109», которым управлял 51-летний мужчина. В этой аварии пострадали пассажиры «девятки» – 9-летняя девочка и 41-летняя женщина. Им оказали помощь медики «скорой».

Последняя авария с пострадавшими произошла в Липецке в 19.10. 43-летняя женщина за рулем «Шевроле Ланос» сбила на 17-летнего парня на «зебре» на улице Гагарина. Пешехода увезли в больницу, но после отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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