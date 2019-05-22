Воронежскому студенту грозит срок за секс с липецкой школьницей

СЕГОДНЯ 14:08 2019-05-22T14:08:06+03:00

20-летний парень жил в 15-летней девочкой, пока та не забеременела

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В Липецке будут судить 20-летнего студента из Воронежа. Он обвиняется в половом сношении с несовершеннолетней – статья 134 УК. Согласно материалам дела, студент воронежского техникума несколько месяцев жил в Липецке с 15-летней девочкой. Отношения в паре были вполне взрослые, причем парень знал, сколько лет его сожительнице.

Неизвестно, сколько еще молодым людям удавалось бы скрывать половую связь, если бы не одно внезапное обстоятельство. Школьница почувствовала недомогание и обратилась к врачу, где ее поставили на учет по беременности и сообщили в правоохранительные органы.

Как рассказали в пресс-службе СКР Липецкой области, в ходе следствия парень во всем сознался и искренне раскаялся. Дело вскоре передадут в суд. Студенту грозит до 4 лет тюрьмы.

Напомним, что в декабре 2018 года в Липецке 14-летняя школьница родила от 15-летнего ученика. Но в том случае из-за юного возраста на отца ребенка УК не распространялся.

ИСТОЧНИК KP.RU