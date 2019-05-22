Последствия аварии с 3 легковушками и фургоном «Почты России» попали на видео

СЕГОДНЯ 14:59 2019-05-22T15:02:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В эту среду, 22 мая, в Липецке в районе площади Петра Великого произошла массовая авария. Напротив Арбитражного суда столкнулись «Дэу Нексия», «Лада Приора», «Форд Фокус» и фургон «Почты России». Машины получили повреждения и вмятины. Больше всех пострадала «Нексия» - разбит передний бампер, деформирована дверь со стороны водителя.

- Водитель почтового фургона не пострадал, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе УФПС Липецкой области. – Почтовые отправления, которые находились в автомобиле, в полной сохранности. Происшествие не отразилось на обслуживании клиентов.

Информация об остальных водителях и пассажирах уточняется. Напомним, что из-за ДТП образовалась внушительная пробка. Липчане стояли в заторе, начиная с Петровского моста. Как только автомобили, попавшие в аварию, эвакуировали, пробка ликвидировалась.

Последствие ДТП: в центре Липецка столкнулись 3 легковушки и фургон "Почты России".vk.com/myregion48

ИСТОЧНИК KP.RU