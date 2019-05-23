2019-05-23T13:49:04+03:00
Общество

Липчане, выступающие против скандальной стройки, попросили уменьшить этажность высоток

С такой просьбой местные жители обратились к депутатам Липецка
Юлия КЛЮЕВА
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Липчане, выступающие против скандальной стройки, попросили уменьшить этажность высотокЛипчане, выступающие против скандальной стройки, попросили уменьшить этажность высотокФото: Липецкий городской совет депутатов
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В этот четверг, 23 мая, на скандальную стройку в районе улицы Балакирева приехали спикер горсовета Игорь Тиньков, парламентарии Светлана Бессонова и Людмила Яськова. Они встретились с местными жителями, которые против строительства многоэтажных домов.

Напомним, согласно проекту, на территории рядом с переулками Балакирева и Яблочкина должны появиться два 25-этажных дома. Еще накануне майских праздников липчане выходили с претензиями на строительную площадку. На одном таком собрании завязалась драка. Кто начал первый махать кулаками, официально неизвестно.

Местные жители считают, что старые коммуникации не потянут две высотки. Тихой жизни частного сектора придет конец. К тому же, придется строить детский сад, школу, благоустраивать район. Для этого нужны огромные деньги. По информации пресс-службы горсовета, жители района не против строительства домов. Липчане согласны на стройку, но с условием, что дома должны быть меньшей этажности. Тогда можно будет избежать множества проблем.

Тиньков согласился с жителями. Этим днем в мэрии пройдет очередная встреча по данному вопросу, на которой он пообещал озвучить предложения липчан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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