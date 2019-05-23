2019-05-23T17:29:29+03:00
Общество

Написал губернатору в личку - решил проблему

В Липецкой области стало нормой решать вопросы через соцсети
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1 февраля врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов завел аккаунт в соцсетях. Без шуток - «по просьбам трудящихся»: СМИ и общественность вынудили нового главу региона, до этого не имевшего страничек в соцсетях, сделать этот шаг. А тут еще и некий «доброжелатель» завел фейковый аккаунт главы региона, на который за несколько часов подписалось 1,5 тысячи человек!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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