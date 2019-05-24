2019-05-24T11:53:32+03:00
Происшествия

В Липецке водитель сбил девушку на пешеходном переходе и сбежал

Несовершеннолетняя попала в больницу, водителю грозит 15 суток
Лия МУРАДЬЯН
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Полиция ищет сбежавшего водителяПолиция ищет сбежавшего водителяФото: Лия МУРАДЬЯН
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За прошедшие сутки, 23 мая, на дорогах Липецкой области сбили двоих несовершеннолетних. Первое ДТП случилось на улице Космонавтов в Липецке в 10 утра. Там на пешеходном переходе без светофора неизвестный водитель сбил переходившую дорогу 17-летнюю девушку. Водитель бросил сбитого пешехода на дороге и скрылся с места ДТП, а девушка попала в больницу. К счастью, обошлось без тяжелых увечий, и после оказания помощи несовершеннолетнюю отправили домой. Сбежавшему водителю, когда его найдут, грозит 15 суток ареста.12

Еще один несовершеннолетний пешеход пострадал вечером в Грязях. 12-летний школьник переходил дорогу на улице Орджоникидзе и попал под колеса «Мазды», за рулем которой был 58-летний мужчина. Мальчика положили в больницу. По данным пресс-службы ГИБДД, авария произошла вне пешеходного перехода. Тем не менее в ДТП с ребенком предварительно виноват водитель, который неправильно выбрал скорость и не смог вовремя остановиться.

Напомним, что в тот же вечер в поселке Лев-Толстой попавшая в ДТП иномарка вылетела на коляску с 9-месячным малышом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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