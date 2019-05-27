Появилось видео, как в Липецке выкинули в реку мотоцикл

СЕГОДНЯ 12:09 2019-05-27T12:09:09+03:00

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В социальных сетях появилось видео конфликта, при котором в реку у Комсомольского пруда попал мотоцикл. Напомним, желтый байк в воде заметили прохожие этим утром, 27 мая, в бетоном русле реки Липовки в районе площади Революции. Как мотоцикл «Хонда» попал в реку, пользователям соцсетей оставалось только гадать.

Стало известно, кто выкинул мотоцикл в реку в Липецке .vk.com/myregion48

В пресс-службе УМВД по Липецкой области «КП» сообщили, что около семи утра в одном из кафе в том же районе произошел конфликт, где избили молодого человека. При этом никто не утверждал, что между обоими инцидентами есть связь.

Позже появилось видео, которое пролило свет на некоторые детали произошедшего. Случайные очевидцы сняли, кто и как выкинул мотоцикл в реку. На записи видно, как трое парней поднимают стоящий у парапета мотоцикл, переворачивают, толкают в реку и спокойно уходят.

ИСТОЧНИК KP.RU