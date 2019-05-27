2019-05-27T13:39:42+03:00
Общество

Вожатские сборы «Навстречу лету- 2019» прошли в ЛГПУ

Кубок сборов уехал в Лебедянь
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Вожатские сборы в ЛипецкеВожатские сборы в ЛипецкеФото: ЛГПУ
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На базе ЛГПУ имени П.П.Семенова-Тян-Шанского прошли областные вожатские сборы «Навстречу лету- 2019». В них приняли участие более 200 будущих педагогов из разных вузов региона.

Вожатские сборы проходят в Липецкой области в 56 раз. Главная задача сборов –настроить и подготовить работников летних центров. Учебно-методические сборы – это летние смены в миниатюре со всеми направлениями летнего отдыха детей.

Вожатские сборы в Липецке Фото: ЛГПУ

Вожатские сборы в ЛипецкеФото: ЛГПУ

Студентам рассказали о правилах безопасности в лагере, об ответственности за жизнь и здоровье детей, о трендах досуговой педагогики. Затем их ожидали мастер-классы по сплачиванию команды, по навыкам коммуникативной деятельности, оформительской работы.

Второй день сборов был насыщен спортивными мероприятиями. Затем всем предстояло выполнить методический зачет – ответить на вопросы теста о жизни детского лагеря.

Вожатские сборы в Липецке Фото: ЛГПУ

Вожатские сборы в ЛипецкеФото: ЛГПУ

Мастер-классы и лекции для участников сборов провели заместитель директора лагеря «Прометей» Владимир Таланов, директор детской школы искусств № 3 Валерий Беляев, психолог Ольга Пятницкая, а также преподаватели ЛГПУ.

По итогам сборов лучшей стала команда Лебедянского колледжа – они увезли кубок сборов и переходящие «часы», которые будут отсчитывать время до следующих сборов. Вторыми стали студенты из Усманского колледжа, а третье место досталось команде из ЛГПУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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