Сбербанк поможет подросткам из детдомов получить любимую профессию

СЕГОДНЯ 13:59 2019-05-31T13:59:05+03:00

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Цель проекта — сбор средств на обеспечение профориентации и педагогического наставничества для подопечных фонда «Бюро Добрых Дел» – подростков, оставшихся без попечения родителей. На эти пожертвования будущих выпускников семи региональных детских домов будут готовить к взрослой жизни: помогать выбирать профессию, учиться распоряжаться финансами, взаимодействовать с людьми, проводить встречи с психологами.

В попечении фонда находятся 110 подростков, в основном учащиеся 9 класса. Ребята создадут рисунки с изображением профессии своей мечты, которые Сбербанк разместит на сайте платформы «Сбербанк Вместе». Там же будут и видео-интервью с детьми. Каждый желающий сможет ознакомиться с галереей рисунков и перевести пожертвование.

При совершении пожертвования на сумму свыше 500 рублей, пользователь получит возможность бесплатного посещения выставки от одного из партнеров Проекта. Музеи-партнеры: ГМИИ им. А.С. Пушкина, Третьяковская галерея, Гараж, Русский музей и ряд других музеев.

В Центральном Черноземье в проекте «Живые мечты» принимают участие Государственное бюджетное учреждение культуры «Белгородский государственный художественный музей», Муниципальное учреждение «Липецкий музей народного и декоративно-прикладного искусства», а также Областное бюджетное учреждение культуры «Липецкий областной краеведческий музей».

«СБЕРБАНК ВМЕСТЕ» - сервис для автоматических регулярных переводов денежных средств в благотворительные организации. Реализацию проекта «СБЕРБАНК ВМЕСТЕ» осуществляет Фонд поддержки и развития филантропии «КАФ» (ОГРН 1127799000560, юридический адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 1, помещение 1, http://www.cafrussia.ru, тел.: +7(495) 792-59-29). ПАО Сбербанк оказывает Фонду поддержки и развития филантропии «КАФ» услуги информационной и технической поддержки и не осуществляет благотворительную деятельность.

Проект «Живые мечты» проводится в период с 31 мая по 31 июля 2019 г. на платформе «Сбербанк-Вместе» sbervmeste.ru/realdreams при участии Благотворительного фонда помощи детям-отказникам и детям-сиротам «БЮРО ДОБРЫХ ДЕЛ» и Фонда поддержки и развития филантропии «КАФ» (оператор Программы «Вместе»), при информационной поддержке ПАО Сбербанк. Все поступающие в рамках Проекта пожертвования Фонд «КАФ» перечисляет Фонду «БЮРО ДОБРЫХ ДЕЛ».

ИСТОЧНИК KP.RU