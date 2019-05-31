В Липецке новый председатель департамента ЖКХ

СЕГОДНЯ 15:27 2019-05-31T15:27:12+03:00

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В Липецке назначили нового председателя департамента жилищно-коммунального хозяйства. Как сообщили в пресс-службе мэрии, во вторник, 4 июня, в должность вступит Юлия Кабанцова. Напомним, предыдущий глава департамента, Евгений Лепекин, покинул пост 15 мая. Он ушел по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. До настоящего времени обязанности начальника департамента временно исполнял Аркадий Шамаев.

Юлия Вячеславовна Кабанцова работает в отрасли 15 лет, с 2004 года. С 2005 года занимала должность специалиста отдела благоустройства департамента ЖКХ, с 2015 года и до нынешнего назначения была в должности начальника отдела эксплуатации департамента. Родилась в Липецке 8 сентября 1980 года.

ИСТОЧНИК KP.RU