2019-06-03T12:14:11+03:00
Происшествия

В Липецке спасатели вытащили из воды утопающего

Молодой человек решил перепрыть реку, но не рассчитал силы
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке спасатели вытащили из воды утопающегоВ Липецке спасатели вытащили из воды утопающегоФото: Юлия КЛЮЕВА
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В прошедшее воскресенье, 2 июня, в Липецке спасли тонущего человека. Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, в районе НЛМК мужчина пытался переплыть реку. В какоей-то момент липчанин начал тонуть. Горожанин не рассчитал свои силы. Могло произойти непоправимое.

На помощь утопающему пришли спасатели. В 16.30 они вытащили молодого человека из воды и доставили на берег. Сотрудники противопожарной спасательной службы успели вовремя. Спасенному не потребовалась медицинская помощь.

Спасатели напоминают о правилах безопасного поведения на воде. На реках и водоемах следует быть особенно внимательными и осторожными. Напомним, в пятницу, 31 мая, в селе Вешаловка Липецкого района произошла трагедия. В пруду утонул мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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