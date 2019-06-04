В Липецке спасли еще одного мужчину, который пытался переплыть реку Воронеж

СЕГОДНЯ 10:10 2019-06-04T10:10:34+03:00

Уже второй отдыхающий за два дня едва не утонул в попытке добраться до другого берега

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Трагедия едва не случилась в понедельник днем, 3 мая, в районе Центрального пляжа на реке Воронеж в Липецке. Там очередной отдыхающий попытался переплыть реку Воронеж от одного берега до другого. Молодой человек явно не рассчитал силы и начал тонуть.

К счастью, утопающего вовремя заметили спасатели спасательного поста №1 и подоспели на помощь. Как сообщили в пресс-службе областного управления ГПСС, в 13.50 оперативно прибывшие сотрудники управления вытащили молодого человека из воды, доставили на берег и оказали первую помощь.

Напомним, что аналогичный случай произошел 2 июня в районе НЛМК, где какой-то мужчина также решил доплыть до другого берега реки и начал тонуть.

ИСТОЧНИК KP.RU