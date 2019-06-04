В Липецке спасли еще одного мужчину, который пытался переплыть реку Воронеж
Трагедия едва не случилась в понедельник днем, 3 мая, в районе Центрального пляжа на реке Воронеж в Липецке. Там очередной отдыхающий попытался переплыть реку Воронеж от одного берега до другого. Молодой человек явно не рассчитал силы и начал тонуть.
К счастью, утопающего вовремя заметили спасатели спасательного поста №1 и подоспели на помощь. Как сообщили в пресс-службе областного управления ГПСС, в 13.50 оперативно прибывшие сотрудники управления вытащили молодого человека из воды, доставили на берег и оказали первую помощь.
Напомним, что аналогичный случай произошел 2 июня в районе НЛМК, где какой-то мужчина также решил доплыть до другого берега реки и начал тонуть.
ИСТОЧНИК KP.RU