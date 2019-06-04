2019-06-04T10:10:34+03:00
Происшествия

В Липецке спасли еще одного мужчину, который пытался переплыть реку Воронеж

Уже второй отдыхающий за два дня едва не утонул в попытке добраться до другого берега
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Утопающего спасли на Центральном пляжеУтопающего спасли на Центральном пляжеФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

Трагедия едва не случилась в понедельник днем, 3 мая, в районе Центрального пляжа на реке Воронеж в Липецке. Там очередной отдыхающий попытался переплыть реку Воронеж от одного берега до другого. Молодой человек явно не рассчитал силы и начал тонуть.

К счастью, утопающего вовремя заметили спасатели спасательного поста №1 и подоспели на помощь. Как сообщили в пресс-службе областного управления ГПСС, в 13.50 оперативно прибывшие сотрудники управления вытащили молодого человека из воды, доставили на берег и оказали первую помощь.

Напомним, что аналогичный случай произошел 2 июня в районе НЛМК, где какой-то мужчина также решил доплыть до другого берега реки и начал тонуть.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецке пакетом с водой пробили стекло в машине
В библиотеке напишут и прочтут пьесу о Липецке
Пропавшая под липецком девушка ушла из дома после ссоры с родителями и оставила записку
В Липецке может появиться улица Сталина
В Липецке на проспекте Победы спилят 170 деревьев
На международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге липецкие власти планируют привлечь в регион 50 млрд. рублей инвестиций
В Липецке будут судить гражданина Грузии за продажу поддельной водки на 6 млн рублей
Под Липецком 15-летний подросток на мотоцикле погиб в ДТП с автобусом
Под Липецком безработный украл у подростка велосипед
Липецкий СОБР одержал победу в первенстве Росгвардии по биатлону
В Липецке ветер сменится на северный и спадет жара
«Умные камеры» перенастроят светофоры в Липецке
В Липецкой области пропала 16-летняя девушка