2019-06-04T13:25:03+03:00
Общество

В Липецке на проспекте Победы спилят 170 деревьев

Изначально планировалось убрать 300 зеленых насаждений [фото, видео]
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке на проспекте Победы спилят 170 деревьевВ Липецке на проспекте Победы спилят 170 деревьевФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке продолжается ремонт проспекта Победы. С 13 мая работы ведутся от площади Танкистов до Кольцевой. Проезжую часть расширят до 3 полос с каждой стороны. Прилегающую территорию благоустроят: обновят 52,4 тыс. м2 тротуаров, заменят 125 фонарных столбов, установят новые светофоры. Все кабели уберут под землю. На все это потратят 450 млн. рублей.

В Липецке на проспекте Победы спилят 170 деревьев Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке на проспекте Победы спилят 170 деревьевФото: Юлия КЛЮЕВА

В ходе ремонта планировалось снести 300 деревьев. В результате корректировок все же удалось сохранить 130 деревьев. Зеленые насаждения, которые мешают расширению проезжей части и устройству ливневок, уберут в ближайшее время. А 46 молодых лип, недавно появившихся в районе памятника Танкистам, пересадят в другое место.

В Липецке на проспекте Победы спилят 170 деревьев Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке на проспекте Победы спилят 170 деревьевФото: Юлия КЛЮЕВА

В сентябре обещают озеленить участок от площади Танкистов до пересечения улицы Водопьянова с проспектов Победы. Там посадят деревья, кустарники, устроят газоны.

В Липецке на проспекте Победы спилят 170 деревьев.Вырубка начнется в ближайшее время

ИСТОЧНИК KP.RU

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