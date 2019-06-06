СЕГОДНЯ 13:26 2019-06-06T13:29:17+03:00

В Липецке лихач промчался по рельсам, чтобы не объезжать перекрытый участок Фото: Юлия КЛЮЕВА

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В редакцию «КП-Липецк» читатели прислали интересную видеозапись. В минувшую среду, 5 июня, автор ролика ехал на автомобиле по улице Циолковского. На участке образовалась небольшая пробка. Вдруг с улицы Космонавтов на Циолковского свернул белый внедорожник. К слову, водитель решил двигаться не по проезжей части. Иномарка, буквально, встала на рельсы. Автомобилист проехал по трамвайным путям.

На участке, где, видимо, собирался промчаться лихач, ведутся ремонтные работы. Дорога перекрыта. Судя по всему, водитель не захотел объезжать это место и решил сократить себе путь. Напомним, что работы по капремонту на участке Циолковского растянутся на все лето.

- Я, мягко говоря, был в шоке, - рассказал автор ролика. – Такого я еще не видел.

В Липецке лихач промчался по рельсам.

ИСТОЧНИК KP.RU