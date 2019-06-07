2019-06-07T12:42:25+03:00
Общество

Липчан приглашают в зоопарк посмотреть на детенышей обезьян, эму, пони, муфлонов

А самка японского журавля впервые вывела своего рыжего малыша на прогулку в зверинце Липецка
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецком зоопарке беби-бумВ Липецком зоопарке беби-бумФото: Липецкий зоопарк
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В Липецком зоопарке продолжается беби-бум. Липчане и гости города могут посмотреть на маленьких обезьянок - беличьих саймири. Семью носух с забавными шустрыми малышами можно встретить в "Зимнем саду". Там же расположились буроголовые тамарины. Это такой вид игрунковых обезьян, обитающих в Боливии, Бразилии, Колумбии, Эквадоре и Перу. Гигантскую шпороносную черепаху высадили в летний вольер между медведями и дикобразами.

Горожан зовут познакомиться с малышами гуанако, эму, пони, зебры, муфлонов, мандаринок. Кстати, в эту пятницу, 7 июня, самка японского журавля Нагойя впервые вывела на прогулку своего рыжего журавленка.

Напомним, что на прошлой неделе в зверинце появился на свет зеброид. Счастливыми родителями стали ослик Жорик и зебра Ванда. Малыш крепко стоит на ногах и бегает за мамой по вольеру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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