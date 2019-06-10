В Липецке выпал крупный град и затопило дороги

СЕГОДНЯ 15:47 2019-06-10T15:52:42+03:00

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Около часа назад на Липецк обрушилась гроза. Напомним, о непогоде предупреждали спасатели. В некоторых районах областного центра просто прошел сильный дождь, сверкали молнии и гремел гром. В других, к вышеперечисленному набору, еще и выпал град.

В Липецке выпал град.

Крупные ледяные капли наблюдали жители "Университетского", "Европейского", 24, 27, 28 и 29 микрорайонов, Сырского Рудника. По словам липчан, в отдельных районах города град выпал величиной с горох.

В Липецке затопило улицу Катукова.

Некоторые улицы областного центра затопило. Горожане пожаловались на плохую работу ливневок на улице Катукова. Там в районе памятника Танкистам машины встали в пробке. Также затопило участок в районе кольца 9 микрорайона. Там машинам пришлось, буквально, пробираться вплавь.

В Липецке выпал град и затопило дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU