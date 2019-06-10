2019-06-10T15:52:42+03:00
Общество

В Липецке выпал крупный град и затопило дороги

Липчане делятся видео прошедшей стихии в соцсетях [видео]
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Град в ЛипецкеГрад в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

Около часа назад на Липецк обрушилась гроза. Напомним, о непогоде предупреждали спасатели. В некоторых районах областного центра просто прошел сильный дождь, сверкали молнии и гремел гром. В других, к вышеперечисленному набору, еще и выпал град.

В Липецке выпал град.

Крупные ледяные капли наблюдали жители "Университетского", "Европейского", 24, 27, 28 и 29 микрорайонов, Сырского Рудника. По словам липчан, в отдельных районах города град выпал величиной с горох.

В Липецке затопило улицу Катукова.

Некоторые улицы областного центра затопило. Горожане пожаловались на плохую работу ливневок на улице Катукова. Там в районе памятника Танкистам машины встали в пробке. Также затопило участок в районе кольца 9 микрорайона. Там машинам пришлось, буквально, пробираться вплавь.

В Липецке выпал град и затопило дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецке будут судить телефонного территориста
В Липецке по улице 9 Мая, где машина провалилась под землю, пустили трамваи
В Липецке на НЛМК загорелась доменная печь
Предупреждение: в Липецке и области ожидается гроза
Зимой в Липецке пьяная мать выгнала полураздетого сына из квартиры
В Липецкой области до конца месяца ограничено посещение лесов
Ночной дрифт не дает покоя жителям спального района Липецка
В Липецке на Силикатных озерах утонул молодой студент из Дагестана
Сбербанк и платежная система «Мир» создадут интерактивную онлайн-игру для подростков
В ДТП с «Грантой» и «ВАЗом» под Липецком пострадали два человека
В ДТП с тремя иномарками в Липецке загорелась «Тойота»
Под Липецком в пруду утонул мужчина
В Липецке попались на кражах два школьника
Липчанам представили новые правила благоустройства
В Липецкой области введут ограничения на посещение лесов
За день в Липецке и области чуть не утонули двое детей и парень
Под Липецком "ВАЗ" слетел с дороги в реку
В Липецке на улице Неделина столкнулись "Форд" и "ВАЗ"