Причину массовой гибели пчел в Липецкой области назовут в конце недели

11 Июнь 18:21 2019-06-11T18:21:50+03:00

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В Липецкой области продолжают разбираться с массовой гибелью пчел. Напомним, все началось 7 июня с Добринского района, где пасеки оказали усеяны трупами насекомых. Пчеловоды считают, что в гибели медоносных насекомых виноваты фермеры, которые не предупредили, что будут обрабатывать поля ядохимикатами. Тогда сообщалось о гибели более двухсот пчелосемей.

Позже стало известно, что помимо Добринского района пчелы таже погибли в Лебедянском и Добровском районах. Как сообщили в пресс-службе администрации области, причину массовой гибели насекомых сообщат 14 июня.

Сейчас в районах работает комиссия, в которую входят специалисты областного управлений сельского хозяйства и ветеринарии, Россельхознадзора и МВД. Члены комиссии уже осмотрели пострадавшие пасеки прилегающие территории. Специалисты отобрали образцы и отправили в лабораторию для токсикологического анализа.

Пчеловодам разъясняют, как оформить ветеринарный санитарный паспорт. Он нужен для того, чтобы возместить потери и убытки. Точный материальный ущерб и ущерб природе от массовой гибели пчел пока не определили. Но районам рекомендовались лучше следить за обработкой полей.

ИСТОЧНИК KP.RU