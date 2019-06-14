На дороги Липецка вновь выйдут автобусы №330

СЕГОДНЯ 10:16 2019-06-14T10:22:48+03:00

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В Липецк вернуться автобусы №330. Работа маршрута возобновляется в ближайший выходной. По данным пресс-службы мэрии, автобусы начнут ходить, начиная с этой субботы, 15 июня. Маршрут, как и ранее, соединит 28 микрорайон и НЛМК. Время отправления транспорта от конечных остановок разместят на сайте городского департамента транспорта и МБУ "ЛГТК".

Напомним, маршрут №330 отменили осенью прошлого года. Тогда липецкие власти расторгли договор с перевозчиком. На маршруте выявили множественные нарушения: не соблюдалось расписание, режим труда и отдыха водителей. Маршрутки заменили автобусами №26, которые двигались по той же схеме - "28 микрорайон - НЛМК". Теперь, почти спустя год, работу маршрута №330 возобновляют.

ИСТОЧНИК KP.RU