На дороги Липецка вновь выйдут автобусы №330
В Липецк вернуться автобусы №330. Работа маршрута возобновляется в ближайший выходной. По данным пресс-службы мэрии, автобусы начнут ходить, начиная с этой субботы, 15 июня. Маршрут, как и ранее, соединит 28 микрорайон и НЛМК. Время отправления транспорта от конечных остановок разместят на сайте городского департамента транспорта и МБУ "ЛГТК".
Напомним, маршрут №330 отменили осенью прошлого года. Тогда липецкие власти расторгли договор с перевозчиком. На маршруте выявили множественные нарушения: не соблюдалось расписание, режим труда и отдыха водителей. Маршрутки заменили автобусами №26, которые двигались по той же схеме - "28 микрорайон - НЛМК". Теперь, почти спустя год, работу маршрута №330 возобновляют.
ИСТОЧНИК KP.RU