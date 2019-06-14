2019-06-14T10:53:30+03:00
Общество

В Липецке продавцы кваса не обрабатывают краны для розлива напитков

Предприниматели нарушают санитарные нормы
Юлия КЛЮЕВА
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Специалисты проверили торговые точки с прохладительными напитками в ЛипецкеСпециалисты проверили торговые точки с прохладительными напитками в ЛипецкеФото: Пресс-служба Управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.
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Сотрудники областного управления потребительского рынка и ценовой политики отметили неудовлетворительное санитарное состояние торговых точек Липецка, где продают прохладительные напитки. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

Так, в минувший четверг, 13 июня, специалисты проверили 13 мест продаж по улицам Московская, Вермишева, Баумана, Космонавтов и на площади Заводская. В 5 из них краны для розлива напитков обрабатываются неправильно. Продавцы либо ополаскивают их обычной водой, либо обрабатывают "на дому". В некоторых точках краны не обрабатывались несколько дней. Кроме того, практически в каждой торговой точке нет сведений о сроках хранения напитков.

Информацию о нарушениях специалисты управления передали в Роспотребнадзор Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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