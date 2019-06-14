В Липецке продавцы кваса не обрабатывают краны для розлива напитков
Сотрудники областного управления потребительского рынка и ценовой политики отметили неудовлетворительное санитарное состояние торговых точек Липецка, где продают прохладительные напитки. Об этом сообщили в пресс-службе управления.
Так, в минувший четверг, 13 июня, специалисты проверили 13 мест продаж по улицам Московская, Вермишева, Баумана, Космонавтов и на площади Заводская. В 5 из них краны для розлива напитков обрабатываются неправильно. Продавцы либо ополаскивают их обычной водой, либо обрабатывают "на дому". В некоторых точках краны не обрабатывались несколько дней. Кроме того, практически в каждой торговой точке нет сведений о сроках хранения напитков.
Информацию о нарушениях специалисты управления передали в Роспотребнадзор Липецкой области.
ИСТОЧНИК KP.RU