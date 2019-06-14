2019-06-14T13:21:00+03:00
Общество

В Липецке на проспекте Победы срезали асфальт и спилили 70% деревьев

Работы идут по графику [фото, видео]
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Реконструкция проспекта Победы в ЛипецкеРеконструкция проспекта Победы в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В Липецке продолжается реконструкция проспекта Победы в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". По данным пресс-службы мэрии, на участке от памятника Танкистов до Кольцевой демонтировали бордюрный камень, опоры освещения. Старый асфальт срезали. Его направят на отсыпку улиц частного сектора.

Реконструкция проспекта Победы в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Реконструкция проспекта Победы в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

Продолжается подготовка участка к расширению. Уже спилили 119 из 170 деревьев. Подготовлено 350 м земляного корыта, где уложат основание новых полос движения. Устроено 300 м ливневой канализации. По словам заместителя главы администрации Липецка Константина Власова, все работы ведутся в соответствии с графиком.

Реконструкция проспекта Победы в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Реконструкция проспекта Победы в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

Напомним, стоимость контракта - 450 млн. рублей. На проезжей части добавят по 1 полосе в каждую сторону. Прилегающую территорию благоустроят. Сети уберут под землю.

Реконструкция проспекта Победы в Липецке. Продолжение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На бульваре Сорокина в Липецке появятся смотровые площадки и велодорожка
В Липецке при столкновении с иномаркой "ВАЗ" вылетел на тротуар
В выходные на улице Фрунзе в Липецке возможны пробки
В Липецке в районе центрального пляжа чуть не утонул мужчина
В Липецке несколько дней ищут 24-летнего парня с татуировкой
В Липецке отменили оправдательный приговор мужчине, которого судили за убийство риелтора
Спорткомплекс в райцентре Становое Липецкой области обретает новую жизнь
В Липецке полиция ищет мужчину, укравшего с чужой карты 11400 рублей
В Липецке поймали пьяного водителя, лишенного прав
В Липецке разыскивают 61-летнего мужчину
В Липецке спасатели подняли со дна реки тело утонувшего мужчины
В Липецке продавцы кваса не обрабатывают краны для розлива напитков
На дороги Липецка вновь выйдут автобусы №330
Главное – люди
Ночью в Липецке "ВАЗ" залетел под КаМАЗ: есть пострадавшие