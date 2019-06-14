В Липецке на проспекте Победы срезали асфальт и спилили 70% деревьев

СЕГОДНЯ 13:18 2019-06-14T13:21:00+03:00

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В Липецке продолжается реконструкция проспекта Победы в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". По данным пресс-службы мэрии, на участке от памятника Танкистов до Кольцевой демонтировали бордюрный камень, опоры освещения. Старый асфальт срезали. Его направят на отсыпку улиц частного сектора.

Реконструкция проспекта Победы в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

Продолжается подготовка участка к расширению. Уже спилили 119 из 170 деревьев. Подготовлено 350 м земляного корыта, где уложат основание новых полос движения. Устроено 300 м ливневой канализации. По словам заместителя главы администрации Липецка Константина Власова, все работы ведутся в соответствии с графиком.

Реконструкция проспекта Победы в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

Напомним, стоимость контракта - 450 млн. рублей. На проезжей части добавят по 1 полосе в каждую сторону. Прилегающую территорию благоустроят. Сети уберут под землю.

Реконструкция проспекта Победы в Липецке. Продолжение.

ИСТОЧНИК KP.RU