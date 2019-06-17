В ДТП с тремя машинами под Липецком погиб водитель «Гранты»

СЕГОДНЯ 11:43 2019-06-17T11:43:17+03:00

Всего за три дня на дорогах региона в 23 авариях пострадали 35 человек и трое погибли

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За минувшие три дня, с 14 по 16 июня, на дорогах Липецкой области в 23 авариях пострадали 35 человек и трое погибли. Одно из страшных ДТП случилось в воскресенье, 16 июня, на трассе Грязи – Добринка в Добринском районе. По данным ГИБДД, 36-летний водитель «Лады Гранты» нарушил правила расположения авто на проезжей части. В результате «Гранта» ударила «ВАЗ-2115» с 43-летним водителем, а после въехала в «Шевроле», за рулем которого также был 43-детний водитель. Водитель «Лады» погиб на месте аварии, а водитель иномарки и его 35-летний пассажир попали в больницу.

Также за выходные в регионе было немало аварий, в которых водители просто не справлялись с управлением. Так 14 июня в Ельце 27-летний водитель «ГАЗели» влетел стену дома. В итоге в больнице оказался 45-летний водитель грузовика. В тот же день на улице Ленина в селе Преображеновка Добровского района въехала в забор на мотоцикле 42-летняя женщина. Мотоциклистку увезли в больницу. Также 14 июня в Задонском районе на подъезде к трассе М4 со стороны Хмелинца въехал в остановку 50-летнйи водитель «Фольксвагена» – мужчину увезли в больницу.

Четырнадцатого июня в Усмани около двух часов дня на улице Комсомольской 33-летний водитель «Лады-Калины» допустил наезд на 61-летнюю велосипедистку. По предварительным данным, она двигалась попутно автомобилю справа, а затем, не убедившись в безопасности, стала перемещаться на левую сторону. Женщина получила травмы, и после оказания помощи была отпущена.

К несчастью, не обошлось и без жертв среди детей. Напомним, что в Грязинском районе погиб 5-летний мальчик на велосипеде. А 15 июня в Ельце пострадал 4-летний пассажир. Ребенок получил травму в ДТП с «ВАЗ-2114» и «Приорой». Мальчику оказали помощь и отпустили. Еще один подросток пострадал в Усманмском районе, где столкнулись «ВАЗ-2109» и «Фольксваген». В аварии пострадала 15-летняя пассажирка иномарки.

ИСТОЧНИК KP.RU