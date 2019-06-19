Власти прокомментировали смытый ливнем в Ельце асфальт

СЕГОДНЯ 10:15 2019-06-19T10:15:32+03:00

По данным администрации, по городу плавали не куски нового асфальта, а срезки старого [видео]

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Власти региона прокомментировали ситуацию с последствия ливня в Ельце, где по словам местных жителей, вымыло дождем куски нового асфальта и разнесло потоками по городу. Напомним, стихия обрушилась на город во вторник вечером, 18 июня, после в соцсетях появились кадры с затопленными улицами и кусками асфальта на дорогах.

В Ельце вымыло асфальт .

– Авторы видео, опубликованного в социальных сетях ошиблись, – сообщает администрация Липецкой области. – Новый асфальт от дождя не пострадал.

Власти пояснили, что на в эти дня на улицах города ремонтировали дороги и дождем смыло старую асфальтовую срезку, а не новое покрытие. Пласты старого асфальта вынесло на проезжую часть улиц Пушкина, К. Маркса и Линейную.

К утру все завалы убрали сотрудники аварийно-спасательной службы Ельца.

ИСТОЧНИК KP.RU