Власти прокомментировали смытый ливнем в Ельце асфальт
Власти региона прокомментировали ситуацию с последствия ливня в Ельце, где по словам местных жителей, вымыло дождем куски нового асфальта и разнесло потоками по городу. Напомним, стихия обрушилась на город во вторник вечером, 18 июня, после в соцсетях появились кадры с затопленными улицами и кусками асфальта на дорогах.
В Ельце вымыло асфальт .
– Авторы видео, опубликованного в социальных сетях ошиблись, – сообщает администрация Липецкой области. – Новый асфальт от дождя не пострадал.
Власти пояснили, что на в эти дня на улицах города ремонтировали дороги и дождем смыло старую асфальтовую срезку, а не новое покрытие. Пласты старого асфальта вынесло на проезжую часть улиц Пушкина, К. Маркса и Линейную.
К утру все завалы убрали сотрудники аварийно-спасательной службы Ельца.
ИСТОЧНИК KP.RU