2019-06-19T10:15:32+03:00
Происшествия

Власти прокомментировали смытый ливнем в Ельце асфальт

По данным администрации, по городу плавали не куски нового асфальта, а срезки старого [видео]
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Куски асфальта на дорогах ЕльцаКуски асфальта на дорогах ЕльцаФото: vk.com
Изменить размер текста:

Власти региона прокомментировали ситуацию с последствия ливня в Ельце, где по словам местных жителей, вымыло дождем куски нового асфальта и разнесло потоками по городу. Напомним, стихия обрушилась на город во вторник вечером, 18 июня, после в соцсетях появились кадры с затопленными улицами и кусками асфальта на дорогах.

В Ельце вымыло асфальт .

– Авторы видео, опубликованного в социальных сетях ошиблись, – сообщает администрация Липецкой области. – Новый асфальт от дождя не пострадал.

Власти пояснили, что на в эти дня на улицах города ремонтировали дороги и дождем смыло старую асфальтовую срезку, а не новое покрытие. Пласты старого асфальта вынесло на проезжую часть улиц Пушкина, К. Маркса и Линейную.

К утру все завалы убрали сотрудники аварийно-спасательной службы Ельца.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Липецкая область примет IV Среднерусский зерновой форум
Под Липецком 13-летний школьник с ребенком влетел на мопеде в столб
Обрушившийся на Липецкую область Ливень затопил улицы Ельца и вымыл асфальт
В среду в Липецке масштабные отключения света и воды
В Липецке задержали директора "Свободного Сокола"
Сбербанк запустил персонализированный сервис платежей «Мои операции» в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн»
Спасатели предупреждают о грозе в Липецке и области
Дольщики липецого долгостроя вышли на митинг и попросили о помощи Путина
Под Липецком нашли разбитую "Ладу Гранту"
Подстанцию в Быхановом саду Липецка построят ближе к парку
Липецк в тройке городов с самыми низкими ценами на клубнику
Липчанку буду судить за то, что обманула банк на 10000 рублей
150 липецких дворов благоустроят в этом году
Игорь Артамонов: «Во власть должны стремиться молодые амбициозные люди»
Под Липецком должник оплатил 17 штрафов после того, как ему запретили водить машину
Под Липецком пьяный парень угнал "Ауди А-4"
Под Липецком "Опель" врезался в отбойник: есть пострадавший
Следственный комитет проверит, был ли пьян водитель детского паровозика в Липецке
Во вторник в Липецке до +29 и гроза