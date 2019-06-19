2019-06-19T13:11:35+03:00
Общество

В пятницу вечером в Липецке запретят продавать алкоголь

В областном центре пройдет акция «Свеча памяти»
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке ограничат продажу алкоголяВ Липецке ограничат продажу алкоголяФото: Юлия КЛЮЕВА
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В пятницу, 21 июня, в Липецке ограничат продажу алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Вечером в областном центре пройдет областная акция «Свеча памяти». Мероприятие стартует в 21.30 и закончится в 23.30. В нем примут участие ветераны, студенты, представители управлений, общественники и просто неравнодушные липчане. Заявленная численность – 2500 человек. Участники соберутся на Соборной площади, а далее пройдут по улице Зегеля к площади Героев. Там липчане возложат цветы и свечи к Вечному огню. Акция пройдет в городе в 15 раз.

Напомним, согласно законодательству продажа спиртного не допускается в местах массового скопления людей во время проведения мероприятий. Запрет начинает действовать за 2 часа до начала мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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