2019-06-19T15:06:04+03:00
Происшествия

Суд Липецка отправил директора «Свободного Сокола» под домашний арест

Антона Бабуцидзе обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере
Юлия КЛЮЕВА
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Суд Липецка отправил директора «Свободного Сокола» под домашний арестСуд Липецка отправил директора «Свободного Сокола» под домашний арестФото: Юлия КЛЮЕВА
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Этим утром, 19 июня, в Правобережном суде Липецка состоялось заседание по избранию меры пресечения директору ООО «ЛТК «Свободный Сокол» Антону Бабуцидзе. Напомним, на днях его задержали сотрудники правоохранительных органов. Управляющего директора обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ было возбуждено еще в марте. По версии следствия, организация задолжала за электроэнергию несколько сотен миллионов рублей.

Накануне, 18 июня, Антона Бабуцидзе доставили в суд. Однако, заседание перенесли, так как в суд не смог явиться адвокат обвиняемого. В эту среду защитник прибыл в суд, а также еще около 50 человек – работников «Свободного Сокола».

Сторона обвинения настаивала на избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Дело в том, что у Бабуцидзе есть вид на жительство в Швейцарии. Если его не заключить под стражу, то, по мнению обвинения, он может скрыться, оказать влияние на свидетелей, уничтожить доказательства.

Кстати, согласно ч.1.1 ст.108 УПК РФ по экономическим преступлениям такого рода суд не может избирать меру пресечения в виде заключения под стражу. В законе есть на это прямой запрет. В итоге суд вынес вердикт – отправить Антона Бабуцидзе под домашний арест на 2 месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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