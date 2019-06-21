2019-06-21T19:19:00+03:00
Общество

С понедельника в Липецке изменится маршрут нескольких автобусов

На улице Ильича проведут ремонтные работы
Юлия КЛЮЕВА
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С понедельника в Липецке изменится маршрут нескольких автобусовС понедельника в Липецке изменится маршрут нескольких автобусовФото: Юлия КЛЮЕВА
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С понедельника, 24 июня, в Липецке изменится схема движения нескольких автобусов. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, это произойдет из-за ремонта проезжей части на улице Ильича. Так, изменится маршрут автобусов №19 "площадь Клименкова - 3 участок ЛТЗ - поселок Заречье - площадь Клименкова", №33 "Чаплыгинское шоссе - 3 участок ЛТЗ", №323А "Железнодорожный вокзал - 3 участок ЛТЗ" и №379 "улица Пришвина - Московская - 3 участок ЛТЗ". Автобусы будут двигаться лишь до остановки "Стадион Пламя".

Напомним, что этим вечером, 21 июня, в центре Липецка перекроют несколько улиц. Движение ограничат с 21.00 до 23.00 по улицам Зегеля, Гагарина - от улицы Космонавтов до Плеханова, на площади Героев и площади Плеханова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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