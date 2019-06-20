2019-06-20T09:52:11+03:00
Общество

В пятницу вечером в центре Липецка встанут автобусы

Акция "Свеча памяти" внесет коррективы в движение транспорта
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке встанут автобусыВ Липецке встанут автобусыФото: Юлия КЛЮЕВА
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Вечером в пятницу в центре Липецка встанут автобусы. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, причина тому - проведение областной акции "Свеча памяти". Так, 21 июня с 22.00 до 23.00 движение автобусов №2, 9, 11, 12, 22, 24, 24А, 33, 36, 315, 322, 346 в районе площади Плеханова, площади Героев и улицы Зегеля будет осуществляться в режиме ожидания. Более подробную информацию липчане могут получить по телефону 31-00-82.

Напомним, в тот же вечер с 21.00 до 23.00 ограничат движение по улицам Зегеля, Гагарина - от улицы Космонавтов до Плеханова, площадь Героев и площадь Плеханова. Также за 2 часа до начала акции запретят продавать алкоголь. Мероприятие стартует в 22.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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