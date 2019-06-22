2019-06-22T19:00:43+03:00
Звезды

В Археологическом парке Аргамач пройдет четвертый межрегиональный фестиваль фолк-музыки «Вереск»

На фестиваль съедутся гости из Липецка, Ельца, Воронежа, Тамбова, Москвы и других городов
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Фестиваль фолк-музыки пройдет в ЕльцеФестиваль фолк-музыки пройдет в ЕльцеФото: Предоставлено организаторами
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С 5-7 июля в Археологическом парке Аргамач пройдет четвертый межрегиональный фестиваль фолк-музыки Вереск, на котором ожидается более 1000 человек из Липецка, Ельца, Воронежа, Тамбова, Москвы и других городов.

«Вереск» - это мульти-фестиваль, который объединяет историю, музыку и этнографию. В этом году организаторы выбрали необычную тематику – колоритная Ирландия. Для гостей фестиваля раскроют все тайны зелёного острова, и предоставят возможность проникнуться лёгкой и весёлой ирландской культурой. В программе фестиваля: выступление более 20 музыкальных коллективов со всей России, зрелищные ирландские и шотландские танцы, ярмарка, мастер – классы, средневековая игротека, детский праздник Купала от археологического детского лагеря Аргамач, турнир «Герой Вереска», уникальный проект ЭТНОночь, театрализованное шоу с участием фаэр-группы Разгар и театра огня Эра. А завершится фестиваль этно-электронной танцевальной программой от IKARUSHKA при поддержке DJ Dinkevych и DJ OmNamah

В программе фестиваля.

Выступление более 20 музыкальных коллективов. В том числе весёлые и задорные ирландцы –группа Green Crow, гиганты отечественной фолк-сцены - «Сколот» и «Калевала», а также масса других интересных коллективов.

Зрелищные ирландские и шотландские танцы.

Средневековая игротека.

Турнир «Герои Вереска 2019» - гости своими глазами увидят, как вчерашние ребята у костра в джинсах и майках перевоплотятся в средневековых воинов в сияющих доспехах, и покажут свое умение в ратном деле.

Ярмарка, где будут представлены изделия из кожи и дерева, глиняная посуда, кованные изделия, народные промыслы, много украшений из драгоценных и полудрагоценных камней.

Детская Купала - специальная программа для детей от Детского археологического лагеря Аргамач.

Уникальный проект ЭТНОночь. Гостей ждет театрализованная постановка, основанная на этнических ритмах и трайбл-танцах.

Фестиваль пройдет 5-7 июля 2019 года в Елецком районе, в Археологическом парке «Аргамач». Подробности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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